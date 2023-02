Do The Sims 4 přibudou kojenci

2. 2. 2023 16:13 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Simulátor života The Sims 4 stihl za dobu své existence nabobtnat tak, že kdybychom jen měli vyjmenovat všechna rozšíření a shrnout jejich obsah, byli bychom tu celý den. Snad nejlépe to bude ilustrovat fakt, že kdo by si chtěl k The Sims 4 pořídit rovnou kompletně všechny expanze a rozšiřující balíky, zaplatí zhruba tolik, co za celkem slušné ojeté auto.

Ve hře můžete dělat opravdu všechno možné a nově se mezi nabízené aktivity zařadí i rodičovský stres. Děti dříve existovaly pouze jako novorozenci v kolébce, dokud trochu nezestárly a byla z nich rovnou batolata. To ale přestane platit, protože přijde mezifáze: Kojenci!

Takový kojenec se bude válet, sedět, lézt všude možně a dělat vrásky rodičům úplně stejně jako jejich reálné protějšky. A půjde ho i nastrojit a obléct dle libosti. Vzdor jménu ho ale nejspíš nepůjde kojit. Inu, proti gustu žádný dišputát, pokud vám péče o virtuální prcky přijde atraktivní, budete se mít nač těšit.

The Sims 4 se mimochodem také dočká nové expanze, kterou tvůrci chystají oficiálně oznámit za necelou hodinu. Kdo chce, může oznámení zhlédnout v přímém přenosu na YouTube kanálu The Sims.