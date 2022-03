Do Mario Kart 8 dnes dorazily první tratě z DLC

18. 3. 2022 13:21 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo v nedávném streamu oznámilo záměr dostat do Mario Kart 8 Deluxe skoro padesátku tratí z předchozích dílů populárních arkádových závodů. Booster Course Pass hru rozšíří hned v šesti vlnách, přičemž první z nich dorazí do e-shopu právě dnes. Konkrétní data pro ty následující zatím nejsou známá.

Dnešním dnem do hry přibude dvojice pohárů - Golden Dash Cup a Lucky Cat Cup obsahují každý čtveřici tratí:

Golden Dash Cup

Paris Promenade (Mario Kart Tour)

Toad Circuit (Mario Kart 7)

Choco Mountain (Mario Kart 64)

Coconut Mall (Mario Kart Wii)

Lucky Cat Cup

Tokyo Blur (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Mario Kart DS)

Sky Garden (Mario Kart Super Circuit)

Ninja Hideaway (Mario Kart Tour)

DLC vás vyjdou buď na ekvivalent 24,99 dolaru (asi 562 korun), případně je najdete ve vyšší verzi předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack, kde se skrývá i rozšíření Happy Home Paradise pro Animal Crossing: New Horizons spolu s knihovnou retro her.