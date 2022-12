Do Game Passu přibývají benefity pro Valorant, League of Legends a další hry od Riotu

12. 12. 2022 13:06 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Počínaje dneškem mohou všichni předplatitelé Game Passu na PC a Xboxu těžit z výhod plynoucích z partnerství Microsoftu s Riotem. Tedy pokud se rozhodnou propojit si účty obou firem. V případě střílečky Valorant vám členství odemkne všechny momentálně dostupné agenty, k těm budoucím máte přislíbený okamžitý přístup a navíc dostanete 20% zkušenostní bonus. Totéž se týká League of Legends a jeho více než 160 šampionů, v lednu se pak výhody začnou týkat i League of Legends: Wild Rift.

U karetní Legends of Runeterra máte přístup ke všem kartám z Foundations setu, u autobattleru Teamfight Tactics si můžete dopřát vzácné 1hvězdičkové postavičky a do dubna 2023 také čtveřici skinů, posléze pak budete dostávat jeden skin měsíčně. Pokud si své účty u Microsoftu a Riotu propojíte do 1. ledna 2023, dostanete v každé z her bonusovou odměnu, většinou nějakou vzácnější truhlu.