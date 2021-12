Do Fall Guys míří Aloy z Horizon Zero Dawn

Hlavní hrdinka Horizon Zero Dawn a nadcházejícího pokračování Horizon Forbidden West se objevila hned v několika hrách mimo svou domovskou sérii – třeba ve Fortnite, Genshin Impact či v Monster Hunter World: Iceborne. Její kroky nejčerstvěji směřují do free-to-play multiplayerových zápasů želatinových panáků Fall Guys, kde se objeví její speciální fazolkovitá variace.

Kromě skinu pro želatiňáky začíná také časově omezená akce s názvem Aloy’s Blaze Canister Mayhem, kde na vás čekají speciální odměny, pokud se zvládnete vyhnout mechanickým dinosaurům a sestřelit dostatek kanystrů.

Aloy is coming to Fall Guys!



Get ready to avoid mechanical menaces, collect blaze canisters, and win unique rewards in Aloy's Blaze Canister Mayhem! pic.twitter.com/RW2g6qDKRY