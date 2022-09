Do Disney Dreamlight Valley v říjnu dorazí Scar ze Lvího krále

V prvním velkém updatu pro Disney Dreamlight Valley, které Patrik nedávno v dojmech označil za nástupce Animal Crossing, rozšíří ansámbl záporáků Scar. Ten bude zároveň první postavou ze Lvího krále, která se v předběžném přístupu pohádkového simulátoru zatím objeví. Kromě toho s ním do hry přibudou i nové funkce jako vylepšení pro fotomód či nové pózy pro hratelné avatary.

Patch by do Disney Dreamlight Valley měl dorazit přibližně za tři týdny, vedle nového obsahu se zaměří také na opravu známých chyb, mezi něž patří pády hry na konzolích, ztráta uloženého postupu či chybějící odměny z Founder's Edition. V jednom z dalších letošních updatů by pak do údolí měli zavítat Woody a Buzz z Toy Story.

✨Patch Timing✨



The next bug fixes will be released as part of the first content update featuring Scar, this fall.



While we can't share exact timing yet, we are targeting a release in around 3 weeks.



Please note, this date is separate from the current Star Path end date.