Do čtvrtka máte čas získat zdarma Watch Dogs 2

14. 7. 2020 10:58 | autor: Patrik Hajda

Ubisoft měl během nedělního streamu Ubisoft Forward rozdávat zdarma Watch Dogs 2, ale nápor hráčů na servery Uplay byl tak obrovský, že nebylo možné se vůbec připojit. Má to ovšem pozitivní dohru. Hru můžete získat zdarma až do čtvrtečního rána.

Vše, co musíte udělat, je přihlásit se svým Uplay účtem na této adrese a svou kopii Watch Dogs 2 máte garantovanou. Ubisoft bude hry posílat ve vlnách, takže nepanikařte, pokud se vám v knihovně neobjeví hned. Mělo by se tak ale stát nejpozději do konce tohoto týdne. Nabídka končí v 8:59 ve čtvrtek.