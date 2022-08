Do bojovky MultiVersus nejspíš přibude Beetlejuice a další

16. 8. 2022 12:39 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Zatímco bojovka MultiVersus sbírá rekordy v úspěchu, tvůrci nijak nebrzdí v množství postav, které do hry přidávají. Dnešním datem začala první sezóna a my jsme se dočkali některých potvrzených hrdinů. Je mezi nimi například Black Adam, který se letos chystá do našich kin, nebo třeba záporák z Gremlinů, zlý Stripes. Tvůrci také potvrdili, že příští týden přibude do hry Morty z praštěného animáku Rick a Morty.

To jsou ovšem všechno postavy, o kterých jsme věděli. Hráči následně pořádně prolezli data, která nový update obsahuje, a našli soubory s řadou hlášek filmového Beetlejuice. Některé z nich navíc konkrétně reagují na Zlou čarodějnici ze Západu ze slavného filmu Čaroděj ze země Oz.

To, že se do ansámblu bojových postav přidá i Zlá čarodějnice, není velké tajemství. Její jméno prosáklo již dříve na jednom z uniklých seznamů chystaných postav. Fandové MultiVersus se tak určitě mají na co těšit.