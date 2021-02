Dnes v noci se koná velký Nintendo Direct. Odhalí novou Zeldu?

17. 2. 2021 11:13 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Dnes ve 23 hodin našeho času se bude konat tradiční stream Nintendo Direct. Čeká nás tradiční „velká" varianta, která se naposledy konala v září 2019. V loňském roce se společnost zaměřovala na kratší formáty.

Dnešní Direct bude mít 50 minut a kromě informací o již vydaných hrách, jako jsou Super Smash Bros. Ultimate, se můžeme těšit i na odhalení plánovaných releasů pro první polovinu letošního roku. Již nyní víme, že do této kategorie spadá Monster Hunter Rise, který má dorazit v březnu, a nedávno oznámený New Pokémon Snap cílený na duben.

Her, které má Nintendo v procesu, je ale velká spousta, vzpomenout můžeme na obligátní rubačku Bayonetta 3, vznikající ve studiu PlatinumGames, nebo Metroid Prime 4. V letošním roce také slaví 35. narozeniny série The Legend of Zelda, dost možná bychom se třeba na konci Directu mohli dočkat odhalení druhého dílu Breath of the Wild.