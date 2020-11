Disney+ by se mohlo stát součástí předplatného Xbox Game Pass

Komunikace firem na sociálních sítích je někdy všechno, jen ne jasná a srozumitelná. Na twitterovém účtu předplatného Xbox Game Pass se objevil obrázek ze seriálu Mandalorian s jeho hlavním hrdinou a miláčkem internetu, Baby Yodou. Spolu s tajnůstkářským komentářem, že nic není jen tak a zveřejnění této fotky není náhodou.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcn