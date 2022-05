Digitální Gloomhaven si časem zahrajete i na konzolích

Asmodee Digital, odnož společnosti Asmodee mající na svědomí digitalizaci deskovek, oznamuje konzolový port výtečné digitální adaptace robustního stolního dungeon crawleru Gloomhaven. Obrovský hit se povedlo bravurně překlopit do digitální podoby, kterou si časem zahrajete i na konzolích.

Zatím neznáme přesné datum vydání, jen obšírně rok 2023, a neznáme ani konkrétní platformy, jen obšírně konzole. Tipnul bych si minimálně PlayStation 4 a 5 a Xbox One a Series X|S. Na Switch už bych tolik nevsázel, ale bylo by to jistě vítané. A přestože hru a její čerstvé DLC Jaws of the Lion původně vyvinulo studio Flaming Fowl, konzolový port má na svědomí Saber Interactive.

Pro zajímavost: Asmodee je společnost ne nepodobná Embracer Group, tedy firma skupující menší vývojáře stolních her pod svá křídla. Kolečko se ale letos moc hezky uzavřelo, když i Asmodee bylo odkoupeno právě Embracerem. Port Gloomhavenu na konzole tak bude jedním z prvních plodů nové spolupráce a doufejme, že se podobné digitální péče dočká více deskovek.

Gloomhaven, the digital adaptation of the acclaimed board game, is coming to console in 2023.

We cannot wait to work with @SaberGames and @embracergroup to make this project a reality for you. pic.twitter.com/T5k6rUOqkZ