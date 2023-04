Diablo IV je v základu hotové a dosáhlo fáze „gold“

18. 4. 2023 15:14 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Blizzard na základě zpětné vazby z nedávné bety v Diablu IV dodatečně upravuje některé jednotlivosti, aby hráči při vydání měli po ruce co možná nejvíce odladěný zážitek. A jak to vypadá, na tyto menší dodatečné úpravy bude mít společnost ještě docela dost času.

Včera totiž bylo oznámeno, že vývoj hry došel do takzvané fáze „gold“, což znamená, že základ je hotový a nic by nemělo bránit tomu, aby titul 6. června dorazil na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Když ale investujete do lepší edice hry, dostanete se k hraní už 2. června.

Zároveň šéf vývoje Rod Fergusson v podcastu Majora Nelsona dodatečně potvrdil, že finální verze na Xboxu Series X poběží ve 4K a 60 FPS (stejný případ se očekává u PlayStationu 5), zatímco Xbox Series S nabídne 1080p a 60 FPS. U Xboxu Series S se ovšem nabízí otázka, jestli se Fergusson nepřeřekl, jelikož beta na tomto stroji nativně fungovala ve 1440p.

Jak to bude nakonec na PlayStationu 4 a Xboxu One, není stoprocentně jisté. Ale podle bety to bude 1080p, respektive 900p ve 30 FPS.