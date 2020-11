Devil May Cry 5 pro next-gen se připomíná launch trailerem s Vergilem

10. 11. 2020 11:41 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Hack’n’slash řežba Devil May Cry 5 je jednou z těch her, která se nebála příběhových spoilerů ještě před samotným vydáním, takže není divu, že rok po něm odhodila v traileru na svou speciální edici veškerý stud. Inu, o utajení příběhu tady nejde – o to, že si budete moct zahrát za Vergila ano. Půjde jak o nové kapitoly v kampani, tak i o doplňkové výzvy v Krvavém paláci.

Devil May Cry 5 Special Edition nabídne mimo nové hratelné postavy, hezčí grafiky s ray tracingem a lepšího výkonu v podobě až 120 FPS také nějaké další inovace v hratelnosti. Fanoušci bažící po větším množství nepřátel se mohou vrhnout na nový stupeň obtížnosti Legendary Dark Knight Mode, adrenalinoví závisláci zase můžou vyzkoušet mód Turbo, který všechno o 20 % zrychlí. Nová kapitola DMC5 se začne psát 10. listopadu na Xboxu Series X|S a posléze 12. listopadu (respektive 19.) na PlayStation 5.