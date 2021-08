Deathloop po dvou odkladech míří do lisovny

„14. září se připravte se rozbít časovou smyčku,“ napsalo studio Arkane na svém Twitteru. Střílečka Deathloop oznámená na E3 2019 měla původně vyjít loni před Vánoci, byla ovšem odložená na letošní květen a konečně na září. Nyní ovšem tvůrci oznamují, že hra dosáhla statusu „gold“, takže je prakticky hotová a připravená na vylisování na disky pro fyzické kopie, takže by se žádné další odklady konat neměly.

Pokud se tedy nestane nic zásadně nestandardního, budete si ji moct v září zahrát na PC a PlayStation 5, kde vychází coby časová konzolová exkluzivita. Ale vzhledem k tomu, že Microsoft loni koupil ZeniMax i s Arkane, je pozdější vydání na Xboxu Series X|S nevyhnutelné.

