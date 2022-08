Death Stranding vyjde příští týden na Game Passu, ale jen na PC

Vydavatel PC verze Death Stranding 505 Games dnes oznámil, že oceňovaný titul a i naše Hra roku 2019 vyjde na PC verzi Game Passu 23. srpna, tedy už příští týden.

Pikantní je, že s největší pravděpodobností půjde o původní PC verzi hry, a nikoliv o její vylepšenou, tzv. Director’s Cut verzi. O té totiž není v jediném oficiálním prohlášení, ať už na straně 505 Games, nebo na straně Microsoftu, ani slovo.

Vydáním Death Stranding na Game Passu na PC se ale hra nejspíš ani trochu neposouvá k vydání na Xboxu. 505 Games mají totiž na svědomí jen a pouze PC verzi, zatímco v roce 2019 vydávala hru na PlayStation 4 přímo Sony.

#DeathStranding is now available on "PC Game Pass" ☔. ️



Starting Tuesday, August 23!

