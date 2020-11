David Cage je i po 15 letech pyšný na Fahrenheit

4. 11. 2020 11:54 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Interaktivní drama Fahrenheit od francouzského studia Quantic Dream slaví v těchto dnech 15. výročí. O tom, že při této příležitosti vývojáři spolu s vydavatelstvím Meridiem Games chystají speciální fyzickou edici pro PlayStation 4, jsme vás informovali už v září. V dnešní tiskové zprávě se studio podělilo o její datum vydání, které připadá na 15. prosince, a také o krátkou zdravici s Davidem Cagem, šéfem studia.

Ten je na Fahrenheit a to, co studio dokázalo, i po letech pyšný. Podle něj by bez Fahrenheitu nemohl existovat Detroit: Become Human. Šlo prý o virtuální laboratoř pro koncept, který používali následujících 10 let.

Autor se podělil také o svou oblíbenou vzpomínku na vývoj: Davida Cage totiž ve hře můžete potkat coby tutoriálovou postavičku. Tým prý zvažoval různé možnosti a postavy, až se ho někdo zeptal, proč si tuhle roli nestřihne sám. „A já byl dost hloupý na to, abych řekl: ‚Proč vlastně ne?‘“ uzavírá Cage.