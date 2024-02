Datamineři objevili v Hi-Fi Rush další skryté informace o možných verzích pro PlayStation a Switch

Datamineři odkryli v nedávné aktualizaci Hi-Fi Rush informace, které naznačují možné vydání hry pro PlayStation a Switch. Navazují na lednové spekulace o tom, že rytmická pecka od Tango Gameworks rozšíří záběr a nebude už k mání jen a pouze na PC a Xboxu.

Aktualizace obsahuje trička specifická pro platformy Xbox, Steam a Epic Games Store, ale datamineři tvrdí, že nalezli i další návrhy, které se nápadně podobají verzím pro Switch a PlayStation.

Jeden z nich nese slogan „Rock out! Anywhere“ v typické červeno-bílé barvě Nintenda, zatímco druhý zobrazuje Chai s textem „I'm here baby!“ v modré barvě PlayStationu.

O oficiální potvrzení samozřejmě nejde, ale můžeme kosmetické doplňky brát jako další dílek skládačky, která, až do sebe zapadne, skutečně odhalí nové verze Hi-Fi Rush.

Hi-Fi Rush Anniversary Update t-shirt texture (platform exclusive designs) datamine seem to suggest that PlayStation/Switch port is happening



I'm Here Baby - PlayStation

Rock Out Anywhere - Switchhttps://t.co/jwaolt1dkFhttps://t.co/lkvpkOTA7a pic.twitter.com/WjjRwIWtCw