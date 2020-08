Další problém ve Warzone. Chaos tentokrát způsobuje rozbitá brokovnice

Brokovnice je mocnější útočné pušky, jak praví moudré přísloví. Jenže vývojáři battle royale Call of Duty: Warzone si toto starobylé rčení vzali k srdci možná až moc a do kódu se jim vloudila nepříjemná chybička, která způsobuje, že právě teď se po Verdansku prohánějí magoři, co vás sundají na jednu ránu, i když máte plné brnění.

Problémovým zbrojním artiklem je puška FR 5.56 (neboli starý dobrý FAMAS), která dřív nikoho nezajímala, protože koho zajímají flinty, co střílí v dávkách, a ne automaticky? Jenže teď fascinuje všechny, protože to vypadá, že vývojáři v posledním updatu pušce zvýšili efektivní dostřel… a toto vylepšení se nečekaně dotklo i brokovnice, kterou si hráči můžou zavěsit pod hlaveň.

Po internetu koluje spousta videí jednoznačně demonstrujících, jak nesmyslně přesílená je výsledná kombinace (na některá z nich se můžete podívat například tady nebo tady). Pokud si ji chcete užít a na maximální vzdálenost 15 metrů rozsévat neodvratnou smrt, pospěšte si, protože Infinity Ward už pracuje na opravě.

We’ve identified the issue with the FR 5.56 and are currently working on a fix. We’ll share more details as they become available. Thank you all for your patience.