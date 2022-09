Další indicie poukazuje na počítačový port exkluzivity PlayStation Sackboy: A Big Adventure

21. 9. 2022 15:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Není to poprvé, co se objevují zvěsti o možném počítačovém portu výborné plošinovky Sackboy: A Big Adventure, která byla jednou z mála her u vstupu PlayStationu 5 na trh. Vzhledem k postupnému přidávání katalogu exkluzivit PlayStationu na Steam by port této hry nebyl zas tak překvapivý.

Poprvé se o PC verzi začalo mluvit loni v říjnu, kdy se v databázi Steamu objevila položka nazvaná Marmalade, což by mělo být kódové označení hry Sackboy: A Big Adventure. Letos v červnu se pak někdo na Twitteru pochlubil obrázky z PC verze. A nyní tu máme aktualizaci databáze Steamu, která obsahuje obrázek titulního hrdiny. Oficiální oznámení je tímto na spadnutí.