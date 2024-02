Další Battlefield vyjde nejdřív příští rok, možná i později

Ptáte se, kde je další Battlefield? Inu, daleko. Letos žádný nevyjde a je otázkou, jestli se vůbec nějakého dočkáme příští rok. Ve zprávě pro investory to potvrdil finanční ředitel EA Stuart Canfield. Prohlásil, že Battlefield a některé další momentálně vyvíjené tituly během fiskálního roku 2025 nevyjdou. Což v přepočtu znamená, že další Battlefield pravděpodobně vyjde nejdřív v dubnu 2025.

EA musí mít další díl jistě v pokročilých fázích vývoje, neboť dosud poslední epizoda v sérii válečných stříleček vyšla už v roce 2021. Pokud se teď škrábete na hlavě a přemýšlíte, který že to byl poslední díl, vězte, že naposled jsme dostali Battlefield 2042. A byl to neskutečný průšvih, velká ostuda a zatím asi nejhlubší dno celé značky.

Ostatně Pavel mu dal v recenzi čtyřku s tím, že je slibovaná revoluce nového Battlefieldu „chudá, rozbitá a nezáživná“.

EA si tak dává s novým dílem načas a nezbývá než doufat, že několikaletá pauza mezi hlavními díly bude ve výsledku jen ku prospěchu věci. Byla by škoda, kdyby Battlefield postupně vyšuměl do zapomnění jako Medal of Honor.

BREAKING: EA says they're looking for "iconic new releases" like #Battlefield and other in-development titles beyond FY25, so don't expect a new game before April 2025 at the EARLIEST ?



Stuart Canfield, EA Q3 2024. pic.twitter.com/EqCOZTSMzw