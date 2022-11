Dabér Harryho ze Spider-Mana se v pokračování nevrátí

21. 11. 2022 13:06 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Kamarád Petera Parkera Harry Osborn sice neměl ve hře Spider-Man velkou roli, ale jeho hlasu z nahrávek jste mohli často naslouchat při plnění jeho výzev. Zároveň – pozor, spoiler – se Harry ukázal v potitulkové scéně nastiňující možnou zápletku druhého dílu s účastí Venoma.

Harry se s určitou pravděpodobností vrátí ve druhém dílu Spider-Man 2, ale jeho dabér Scott Porter nikoliv. Herec na Twitter napsal nyní již smazaný text, v němž stálo: „Naneštěstí nebudu v pokračování. [Insomniac Games] se rozhodli jít fotorealistickou cestou a věkový rozdíl mezi mnou a Harrym byl až příliš vysoký, jak jsem pochopil. Zklamalo mě to, ale chápu to. Bude to neuvěřitelná hra.“

Není to poprvé, co Insomniac Games zasahují do obsazení ve Spider-Manovi. Pro účely remasteru například změnili obličej hlavní postavy Petera Parkera, aby byl mladistvější a pravděpodobně i podobnější Tomu Hollandovi, představiteli filmového Spider-Mana.