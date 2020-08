Cyberpunk v pondělí odhalí další detaily a my budeme u toho

Je skoro až neuvěřitelné, že po dlouholetém čekání letos (snad) konečně vyjde Cyberpunk 2077. Dokáže CD Projekt překročit svůj stín? Má vůbec kyberpunkové zasazení šanci vyrovnat se v popularitě fantasy světu Zaklínače? Na tyto otázky přinese odpověď až finální verdikt recenzentů a hráčů. Do té doby se aspoň můžeme těšit na druhou epizodu streamu Night City Wire.

Ta proběhne už v pondělí v šest hodin večer našeho času a my budeme samozřejmě přitom, stream si tedy kromě oficiálního Twitche CD Projektu můžete naladit i na našem YouTube kanále a sledovat jej spolu s námi a s českým komentářem.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI