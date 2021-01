Crytek pravděpodobně chystá sandboxovou střílečku

5. 1. 2021 12:38 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Crytek to v posledních letech nemělo lehké. Po sérii Crysis demonstrující sílu jejich CryEnginu jsme se od nich dočkali tak akorát bídné launchovky Xboxu One Ryse: Son of Rome, dvou titulů pro VR a nakonec alespoň trochu zajímavé multiplayerové hry Hunt: Showdown. Studio se loni sice vrátilo ke své nejslavnější sérii Crysis, ale pouze s remasterem prvního dílu.

Jaká je tedy budoucnost studia? Ve frankfurtské pobočce se podle vystavených pracovních inzerátů dělá na neoznámené AAA hře, přičemž po uchazečích o místo game designéra požadují, aby ve svém portfoliu měli alespoň jednu vydanou FPS hru a měli „hlubokou vášeň pro hraní her, zejména sandboxových FPS“. Že by nové Crysis? Nebo nová značka? To se časem dozvíme. Doufejme.