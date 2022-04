Co přinese dodatečný obsah pro Sifu?

Studio Sloclap krátce po vydání své příjemné bitkařiny Sifu oznámilo, že do hry časem přibude volba obtížnosti, jelikož někomu zdejší kung-fu přišlo příliš náročné a jiným zase trapně jednoduché. Nyní se dozvídáme, co vše máme letos čekat od dodatečného obsahu.

Zmíněné možnosti obtížnosti dorazí již příští úterý 3. května spolu s fyzickými edicemi, pokročilým tréninkem a možností změnit své oblečení. V létě očekávejte druhý update s pokročilým skórováním, modifikátory hratelnosti a dalšími oblečky.

Na podzim dorazí třetí update s editorem záznamu, novými modifikátory a oblečky a konečně v zimě přinese čtvrtý update nový herní mód s arénami, další modifikátory a samozřejmě i oblečky.

