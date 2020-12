Civilizační strategie Humankind oznamuje finální datum vydání

11. 12. 2020 17:35 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Civilizací inspirovaná 4X strategie Humankind měla původně vyjít ještě letos, ale znáte to. Covid zkomplikoval vývoj a datum vydání se tak odporoučelo do následujícího roku. Během The Game Awards jsme se konečně dozvěděli konkrétní datum vydání hry, kterým se stává 22. duben. Platí to jak pro PC a jeho Steam a Epic, tak Stadii.

Jako bolestné za odklad je pro předobjednatele na Steamu připravené nové hratelné demo dostupné od 15. do 28. prosince. Jde o jeden scénář rozpínající se na čtyřech dobách počínaje neolitickou a konče časnou moderní dobou. Vyzkoušíte si v něm systémy spojené s náboženstvím, diplomacií a samotnými civilizacemi.