Chystá se pokračování Sniper Ghost Warrior Contracts

22. 6. 2020 16:01 | autor: Šárka Tmějová

První díl Sniper Ghost Warrior Contracts od CI Games byl loňskou odbočkou odstřelovačské série, která se vrátila ke kořenům a otevřený svět vyměnila za jednotlivé uzavřené mise s konkrétními cíli. Podle šéfa studia Marka Tymińského dosáhl titul uspokojivých prodejních výsledků.

CI Games nyní oznamují jeho pokračování, jak víme z nově odhalené oficiální stránky nazvané prostě Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Mnoho dalších detailů zatím neznáme. Hra by měla vyjít letos na podzim pro PC, PlayStation 4 a Xbox One, více informací by studio mělo zveřejnit během srpna.