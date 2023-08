Chystá se netradiční spolupráce mezi Cult of the Lamb a Don't Starve

18. 8. 2023 10:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Co má společného tycoon o budování kultu Cult of the Lamb a frankensteinovský survival Don't Starve? Kromě poutavé grafické stylizace bychom v hratelnosti asi moc spojitostí nenašli, ale už 21. srpna se přesvědčíme o tom, že obě hry spojuje více, než se na první pohled zdá.

Remove the wool from your eyes | August 21 #DontStarveTogether pic.twitter.com/ERQKBW1HZ4 — Klei (@klei) August 17, 2023

Don't Starve a Cult of the Lamb totiž rozjíždějí mysteriózní spolupráci a podle kratičkých teaserů to vypadá, že nepůjde o jednostrannou návštěvu. Portálem do krutého světa, kde je přežití základ, projde okultní jehně. Na druhou stranu, do světa náboženských rituálů, vstoupí gentleman-vědec z Don't Starve.

Co to bude znamenat pro hratelnost obou titulů, se dozvíme už za pár dní.