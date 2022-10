Chivalry 2 ode dneška najdete v Game Passu

Loňská středověká multiplayerová řežba Chivalry 2 zamířila do předplatného od Microsoftu, a to jak na PC, tak na Xboxu. Kompletní nabídku, která během října rozšíří Xbox Game Pass, zatím stále neznáme, hack-and-slash akce inspirovaná epickými středověkými velkofilmy je ale již pátým známým přírůstkem.

