Capcom zvažuje remaky nečíslovaných Resident Evilů

15. 7. 2023 10:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Capcom na nedávném meetingu s akcionáři potvrdil, že zvažuje moderní remaky i nečíslovaných dílů série Resident Evil. Mohlo by tak dojít například na předělávku kultovního Resident Evil Code: Veronica. Může to zároveň být i reakce na nedávnou anketu, ve které Capcom zajímalo, jaké další remaky by si fanoušci přáli.

Na řadě by totiž dle číselné posloupnosti měl být remake Resident Evil 5, a byť jde o dosud nejprodávánější díl z celé série, čistě singleplayerový Code Veronica by možná dával větší smysl, než kooperativní mordování zombies v Africe.