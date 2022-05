Callisto Protocol se připomíná novým obrázkem, v akci ho uvidíme už brzy

Pokud vám, podobně jako nám, chybí pořádné herní horory, možná s nadějemi vyhlížíte Callisto Protocol od studia Striking Distance, na kterém pracuje i jeden z designérů původního Dead Space, Glen Schofield. Ten se nedávno nechal slyšet, že už je skoro čas ukázat nám hru v chodu, prozatím se ale musíme spokojit s novým konceptem.

Going through some of the concept art from our incredibly talented art team for @callistothegame today. It's almost time to show you the real thing. Can't wait. pic.twitter.com/lHbxbQGndC