Call of Duty: Warzone vítá halloweenský event

20. 10. 2020 18:52 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Říjen je měsíc strašení. Chystá se Halloween, který v dnešním globalizovaném světě vytlačuje lokální Dušičky a již brzy i ve vaší ulici budou jistě chodit děti v kostýmech na koledu.

Než se tak stane, můžete si tento svátek užít aspoň v populárním režimu Warzone pro Call of Duty: Modern Warfare. Právě do něj míří event The Haunting of Verdansk, který do hry přidá obsah z dvou populárních sérií filmových hororů: Saw a Texaského masakru motorovou pilou. Můžete získat skiny známé děsivé loutky, případně fanouška motorizovaného porcování Leatherface, ale i nějaké ty tématické úpravy zbraní a další kosmetické předměty.

Přímo na herní mapě naleznete speciální bedny, z nichž můžete získat rozličné bonusy, ale také vás mohou vylekat. Zajímavou novinkou je režim Zombie Royale, který do hry implementuje, nepřekvapivě, ohnilé nemrtváky. Každý padlý hráč se do hry vrátí jako oživlá mrtvola, která sice může používat jen své holé pařátky, dostane ale k dispozici větší rychlost, delší skoky, vražedný útok nablízko a termovizi.

Event začíná již dnes, a to napříč všemi dostupnými platformami.