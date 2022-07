Britský antimonopolní úřad přezkoumá akvizici Activision Blizzard

8. 7. 2022 9:22 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Britská obdoba úřadu pro ochranu hospodářské soutěže CMA (Competition and Markets Authority) si posvítí na chystaný nákup Activision Blizzard ze strany Microsoftu za 1,5 bilionu korun. Vyšetřování se zaměří především na posouzení, jestli by akvizice nějak mohla zasáhnout do volného obchodu, případně zhoršit pozici zákazníků, třeba ve formě vyšších cen, nižší kvality či menší nabídky.

O tom, jestli odkoupení společnosti Activision Blizzard britská CMA schválí, nebo ne, by měla rozhodnout do 1. září. Není ale jediným regulátorem, který bezprecedentní akvizici v herním průmyslu bedlivě sleduje. V Americe ji prošetřuje orgán Federal Trade Commission, trnem v oku by mohl by pak mohl být i dalším světovým regulátorům – třeba Evropské unii. Microsoft samotný pak dokončení odkupu Activisionu plánuje na první polovinu příštího roku.