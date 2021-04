Brazílie chce zakázat loot boxy. Prodejcům krabiček s překvapením by hrozily obří pokuty

7. 4. 2021 13:24 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Brazilská vláda přišla s návrhem zákona, který by na základě doporučení Národní asociace na ochranu dětí a dospívajících v zemi zakázal prodej loot boxů. Informoval o tom server GamesIndustry.biz. Asociace považuje mechanismy monetizace s prvky náhody za formu gamblingu, který je v Brazílii nelegální. Zákaz cílí na herní vydavatelství jako Electronic Arts, Activision, Konami, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Tencent či Valve, jejichž hry obsahují zmíněné variace na krabičky s náhodnými odměnami.

Pokud zákon vejde v platnost, mohly by úřady herním firmám za prodej loot boxů udělit po pokutu ve výši až 4 milionů brazilských realů (15,6 milionu korun) za každý den, kdy by zákaz porušily. Brazílie by se tím připojila k rostoucímu množství zemí, které se snaží monetizaci s prvky náhody zakázat nebo alespoň omezit. Ve Velké Británii minulý týden vyšly výsledky rozsáhlé studie, podle které jsou psychologické efekty loot boxů skutečně srovnatelné s gamblingem.