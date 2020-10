EA čelí v Kanadě hromadné žalobě kvůli prodeji loot boxů

23. 10. 2020 16:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Možná si ještě vzpomenete na podzim 2017 a kontroverzi ohledně loot boxů ve Star Wars Battlefront II, která notně podpořila diskuzi o tom, zda by se mikrotransakční praktiky založené na pořizování náhodného obsahu neměly regulovat. Výsledkem byla úprava zákonů v celé řadě států, případně rovnou zákazy loot boxů, například v Belgii.

Společnost EA, která je svými překvapujícími mechanismy (její termín) proslulá, nyní čelí žalobě za implementaci loot boxů v Kanadě. Žalobu podali na konci září dva Kanaďané z Britské Kolumbie a Ontaria a odkazují se v ní na to, že prodej loot boxů je v zásadě gambling, a EA tedy v zemi provozuje nelicencovanou gamblingovou organizaci.

Ačkoli hlavním zdrojem příjmů z loot boxů jsou série FIFA a Madden a jejich kartičkové režimy Ultimate Team, žaloba obsahuje přes 60 dalších titulů, jejichž data vydání sahají až k roku 2008 a spadají do nich třeba i značky Battlefield, Mass Effect nebo Need for Speed. EA se v minulosti podělila o informaci, že dvě třetiny zisků společnosti tvoří peníze, které hráči utrácejí v rámci živých služeb, a ne přímo nákupem her.

Podle blogu The Patch Notes si žalobci najali solidní tým právníků, přesto se potenciální výsledek sporu těžko odhaduje a naděje, že by EA měla vyplatit zpět všechny zisky z loot boxů, je mizivá. Spor ale velmi pravděpodobně povede k úpravě kanadských zákonů.

Vydavatelství se ke kauze zatím nevyjádřilo.