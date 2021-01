Bořič mýtů Adam Savage za jediný den vyrobil Kratovu sekeru z God of War

God of War (PS4)

Kratos se vrací. Starší, moudřejší a zdánlivě bez svého všudypřítomného hněvu. Série God of War projde na PS4 velkou proměnou. Podíváme se do světa severské mytologie a to nově z pohledu třetí osoby, místo pevné kamery. Kratos bude ve hře putovat...