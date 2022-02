Bloodborne dostane další komiksovou sérii. První díl bude zdarma

2. 2. 2022 10:50 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Svět hry Bloodborne se na poli videoher sice zastavil s prvním dílem, ale jeho odkaz žije dál skrze stolní hry a komiksy. Aleš před rokem dokonce zrecenzoval komiks Bloodborne: The Death of Sleep, který se spolu s dalšími dvěma The Healing Thirst a A Song of Crows dočkal vydání kompletní edice od Titan Comics.

Stejné nakladatelství oznamuje záměr pokračovat v komiksech Bloodborne (víme díky Game Informeru). V novém příběhu budete ulice Yharnamu sledovat očima prostých občanů a stanete se svědky toho, jak noví lovci vyrážejí do ulic bojovat s nákazou. Události mají pořádně otestovat pevnost rodin a jejich víry.

První díl nové komiksové série vyjde 7. května a bude zdarma, jelikož první květnová sobota je tradičně považovaná za Free Comic Book Day, tedy den komiksů zdarma, který podporuje spousta velkých nakladatelství.