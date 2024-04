Blizzard zahájil registrace do bety datadisku The War Within pro World of Warcraft

16. 4. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokud nemůžete dospat nové podzemní rozšíření The War Within pro někdejší nejpopulárnější MMORPG, Blizzard pro vás má příležitost, jak si ho vyzkoušet ještě před plnohodnotným vydáním. Do uzavřené bety se můžete přihlásit na oficiálním webu. Pozvánky budou chodit v několika vlnách, nemusíte tedy smutnit, pokud se na vás nedostane hned v té první. Další podrobnosti o nadcházejícím testování naleznete na blogu.

Datadisk The War Within bude součástí třídílné ságy Worldsoul, která se ve World of Warcraft odehraje v příštích letech. V její první části se vydáte hluboko do srdce Azerothu, kde v podzemních královstvích potkáte nejen trpaslíky, ale také děsivé hmyzí nerubiany.

The War Within zatím nemá stanovený termín vydání, podle plánu z loňska by datadisk měl vyjít někdy během léta.