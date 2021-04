Bizarní detektivka Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise se podívá na PC

8. 4. 2021 13:48 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Deadly Premonition 2 bylo loňskou exkluzivitou Nintendo Switch. Nyní se vyšetřování podivné vraždy v městečku Le Carré od studia Toybox podívá i na PC, konkrétně na Steam. Alespoň se to píše ve výroční zprávě skupiny Thunderful, která vlastní vydavatelství Rising Star Games, kde detektivka v červenci vyšla.

Pokračování Deadly Premonition s podtitulem A Blessing In Disguise se nedočkalo příliš vřelého přijetí ani mezi kritiky, ani mezi hráči, a to především kvůli katastrofálnímu technickému stavu. Pokud ale bude optimalizace portu na PC o něco lepší, mohl by se za ním schovávat docela zajímavý příběh pro fanoušky lynchovského podivna. Dočkat bychom se ho měli ještě letos.