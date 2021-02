Bitva mezi Wall Streetem a Redditem o akcie GameStopu už má v přípravě dvě filmové adaptace

2. 2. 2021 13:09 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už jste o tom určitě slyšeli, ostatně i u nás si můžete přečíst, co se poslední týdny děje s akciemi umírajícího GameStopu. Vyletěly raketově nahoru, protože to spoustě lidí na Redditu přišlo jako dobrý a vtipný nápad. Jenže bohatí akcionáři zuří, jelikož přicházejí o nemalé sumy.

Je to každopádně atraktivní kauzička, a to natolik, že po ní okamžitě skočili rovnou dva filmaři. Podle Deadline se něco chystá v Netflixu, ale možná ještě slibněji zní produkce od MGM, která ukořistila práva na knihu The Antisocial Network od spisovatele Bena Mezricha zabývající se právě akciovým trhem a GameStopem.

K autorově předchozí tvorbě patří kniha The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal, která byla adaptovaná jako film Sociální síť pojednávající o vzniku Facebooku. Doufejme, že se alespoň jeden z těchto filmů dočká premiéry.