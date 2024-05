Beat Saber na podzim přestane podporovat Meta Quest 1

Pokud se rytmické řeži se světelnými meči v Beat Saberu oddáváte v prvním headsetu Quest od Mety, zbystřete. Pražské studio Beat Games na svých sociálních sítích a v aktualizované sekci FAQ věnované Meta Quest 1 oznámilo, že 2. listopadu 2024 ukončí jeho podporu, což znamená žádný nový obsah a také žádný multiplayer. Časem by z této platformy mohly zmizet i žebříčky a skončí pro ni také zákaznická podpora.

Hra jako taková na Meta Questu 1 zůstane hratelná. Jak hra, tak i veškerý dodatečný obsah v podobě rozšiřujících balíčků s novými skladbami jsou navíc vázané na účet, a tak si je potenciálně můžete zahrát i na ostatních headsetech řady Quest a Rift. Jmenovitě Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Rift a Rift S. Stejně tak si svůj postup a data můžete přenést i do PC verze hry.

Dear players, to focus our development efforts on our next projects within Beat Saber, we will no longer support Meta Quest 1 as of November 2, 2024. The game will continue to be playable, but Multiplayer functionality will stop and Leaderboards might be phased out in the future. pic.twitter.com/h7Jefa3g75