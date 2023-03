Autoři Hitmana otevírají nové studio v Istanbulu, pracovat bude hlavně na nové bondovce

IO Interactive se rozrůstá - na Twitteru oznámilo otevření nové pobočky v Istanbulu. Turecké hlavní město se stalo již čtvrtou lokalitou, kde autoři populární série s holohlavým vrahem sídlí. Ty ostatní jsou Kodaň, Malmö a Barcelona, mimochodem. Fajn výběr.

We are excited to announce the opening of a new studio in Istanbul as part of our continued growth.



Full announcement: https://t.co/TMEcFDqUuw pic.twitter.com/bSdJeWMcml