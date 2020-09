Autoři Amnesie uvolňují k 10. výročí zdrojový kód The Dark Descent

24. 9. 2020 16:41 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Chtěli jste si vždycky vytvořit vlastní horor a původní Amnesia vám přišla málo strašidelná? Původní Amnesia s podtitulem The Dark Descent slaví deset let od vydání a u této příležitosti se její vývojářský tým a vydavatel v jednom, Frictional Games, rozhodl uvolnit zdrojový kód hry, aby se v něm fanoušci a moddeři konečně mohli plně vyjádřit.

Z Amnesia: The Dark Descent a také z jejího nepřímého pokračování s podtitulem A Machine for Pigs se tak dnešním dnem stává de facto open source. „Mody vždycky tvořily velkou část Amnesie. Během let The Dark Descent nasbíral přes tisícovku modů a addonů na ModDB. Tenhle přísun uživatelského obsahu nás moc těšil a jsme za komunitu velmi vděční. Je na čase jí to nějak vrátit,“ vysvětlil kreativní šéf Frictional Games Thomas Grip.

Studio v současné době připravuje vydání pokračování Amnesia: Rebirth, které by mělo dorazit 20. října 2020 na PC a PlayStation 4.