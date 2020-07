Autor Prince z Persie Jordan Mechner vydává tištěný deník z vývoje legendy

10. 7. 2020 12:10 | autor: Patrik Hajda

Pokud vás zajímá pozadí vývoje her, konkrétně jedné z nejslavnějších her vůbec, pak by vám neměla uniknout kniha The Making of Prince of Persia. Napsal ji sám autor hry Jordan Mechner a jde vlastně o jakýsi deník popisující celý proces vzniku hry, po jejímž dalším pokračování toužíme dodnes.

Na 336 stránkách vložených do pevné vazby najdete i spoustu dochovaných skic, podle kterých vznikal nezapomenutelný design. Knihu si můžete pořídit z Amazonu už teď v tištěné verzi i verzi pro Kindle, případně na oficiální stránce knihy je v nabídce i soubor PDF a ePUB.

U nás se fyzická verze v angličtině začne prodávat v srpnu v obchodě Xzone.