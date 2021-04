Autor hudby k Death Stranding a Metal Gear Solid V odchází z Kojima Productions

1. 4. 2021 14:18 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Švédský skladatel Ludvig Forssell na svém Twitteru oznámil, že po 10 letech opouští svou pozici hlavního audio designéra v Kojima Productions. Čtyřiatřicetiletý autor soundtracků k Metal Gear Solid V (Phantom Pain i Ground Zeroes), Death Stranding či zrušenému P.T. napsal, že bude ve své zvukové a hudební tvorbě pokračovat na volné noze.

zdroj: Archiv

Zároveň absolutně nevyloučil případnou budoucí spolupráci s Hideo Kodžimou. Ba naopak – jeho firma mu popřála mnoho štěstí do budoucna a napsala, že se těší na další společné projekty, na což Forssell odpověděl, že on stoprocentně také. Skladatelův odchod tak patrně nezapříčinila žádná zlá krev, ale spíš chuť po dekádě v jednom týmu změnit prostředí. Forssell vyrostl ve Švédsku, ale už 13 let žije v Japonsku, kde si krátce po studiu na tokijské univerzitě našel místo v Konami a byl jedním ze zaměstnanců, kteří se přidali ke Kodžimovi při jeho odchodu.