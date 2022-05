Attentat 1942 si nově zahrajete i na Switchi

6. 5. 2022 15:37 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

České studio Charles Games se naposledy připomnělo mobilním kraťasem Train to Sachsenhausen a loni vydařenou Svobodou 1945. Jeho debut ale sahá pět let do minulosti k oceňovanému Attentatu 1942, který se věnuje atentátu na Reinharda Heydricha a především událostem po něm.

Hra byla dosud k dispozici na mobilních platformách a na PC, nyní si ji ale budou moci užít i majitelé Nintenda Switch. Na hybridní konzoli vychází už příští týden, konkrétně 12. května, zaplatíte tam za ni okolo 350 korun.

Ve hře pátráte po rodinné minulosti, zpovídáte řadu pamětníků a skládáte dohromady obrázek o dědečkovi, který byl dost možná členem odboje v pohnuté době heydrichiády. V naší recenzi hra dostala velmi slušné hodnocení 7/10.