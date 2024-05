Assassin's Creed Shadows si bez internetu nenainstalujete

Ubisoft potvrdil, že pro počáteční instalaci Assassin's Creed Shadows bude nutné připojení k internetu, přestože hru pak bude možné hrát i offline.

„Assassin's Creed Shadows nebude vyžadovat povinné připojení po celou dobu. K instalaci hry bude zapotřebí online připojení, ale celé dobrodružství si budete moci zahrát offline,“ upřesnil Ubisoft a reagoval tak na obavy hráčů, že hra bude vyžadovat online připojení po celou dobu hraní.

V podstatě tak jde o standardní přístup moderní hry, u kterých jsou ve spoustě případů online aktivace standardem a je tak poměrně zvláštní, že se nad tím dnes ještě někdo pozastavuje.

An update from the team on Assassin's Creed Shadows. pic.twitter.com/PTY9TXSiEo