Assassin's Creed se dočká vlastní limitované edice alkoholu

5. 8. 2022 12:32 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Značka Assassin's Creed letos slaví patnácté narozeniny, takže by v našich končinách sice už dostala občanku, legálně by se ale zatím alkoholu napít nemohla. To Ubisoftu nezabránilo navázat spolupráci s firmou Antheum Studios, s níž pro sérii akčních adventur na srpen chystá speciální výroční bourbon z palírny Tennessee Legend.

Vedle whiskey se fanoušci série později v letošním roce mohou těšit také na kořeněný rum s etiketou Assassin's Creed IV: Black Flag a na vodku na počest Assassin's Creed Valhalla, které by Antheum Studios chtěli představit letos v září.

zdroj: Antheum Studios zdroj: Antheum Studios

Čtyřletou Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whisky s višňovými, vanilkovými a dubovými tóny si můžete předobjednat už nyní, do světa ji distributoři vyšlou taktéž v září. 750ml lahev vychází na 69 dolarů (asi 1 659 korun).