Arkham Knight se pět let po vydání dočkává bezplatného DLC

Je to už více než pět let od chvíle, kdy studio Rocksteady uzavřelo arkhamskou trilogii svým Arkham Knightem. Ačkoli teď vývojáři pilně pracují na Suicide Squad: Kill the Justice League, v níž hráči dostanou možnost podívat se na druhou stranu barikády, na Temného rytíře nezapomínají a vydávají překvapivé bezplatné DLC.

You asked, and we couldn’t help but answer with a little gift just in time for the holiday season. From today, all Batman: Arkham Knight players can access the Zur En Arrh and Anime Batman skins via a free update. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC