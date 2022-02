Apex Legends se zřejmě brzy dočká verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S

Stále populární battle royale Apex Legends před pár dny oslavila své třetí narozeniny od překvapivého a velmi úspěšného vstupu na herní trh. A přestože si ji dnes můžete zahrát na PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, hra na těchto konzolích nemá nativní podporu. To by se ale brzy mohlo změnit.

Web Gematsu na svém Twitteru upozornil na tchajwanskou a evropskou ratingovou společnost, které titul ohodnotily právě na těchto konzolích. Později se přidal i americký orgán. A když už takové společnosti něco hodnotí, většinou to nedělají pro srandu králíkům. Matoucí je jen to, že PEGI uvedlo datum vydání PS5 a XSX verzí na včerejšek, ale tak se nestalo.

Native PS5 and Xbox Series versions of Apex Legends have been rated in Taiwan. pic.twitter.com/GWhsF4eL4I