Anketa The Game Awards hlásí obrovský nárůst hlasujících

Bývalý herní novinář, nyní guru herních výstav a cen Geoff Keighley na sociální síti X (dříve Twitter) oznámil dramatický nárůst zájmu o „herní Oscary“ The Game Awards. V hráčské anketě na webových stránkách prý letos během prvního dne hlasovalo o 73 % více lidí než loni.

Saw some initial numbers...Yesterday we had a 73% Year-over-Year increase in voting users for The Game Awards on day one on the website!