Americké panenky můžou hrát na oficiálních konzolích od Xboxu

19. 8. 2021 16:55 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Fenomén American Doll je pro nás Evropany trochu cizí, tyhle panenky jsou ale v USA obrovský hit. V gigantických obchodech si pro ně můžete nakoupit tunu všemožných doplňků, speciálních oblečení, ale třeba jim dopřát i vlasovou péči.

zdroj: Foto: Americal Doll

No a teď jim dokonce můžete koupit i oficiální balíček Xbox. V tom najdete nejen konzoli Xbox Series X, ale i ovladač (s držákem pro telefon v rámci cloudového hraní) a maketky fyzických kopií her Ori and the Will of the Wisps a Camp Quest (smyšlená hra s American Doll v hlavní roli). Mimo to nechybí ani bonbóny na mlsání během hraní nebo fidget spinner.

V celém setu najdete i kupón na Xbox Game Pass, a to jak ten pro vaši panenku, tak i ten reálný na měsíc služby zdarma. Hráčský balíček vás bez panenky přijde na 60 dolarů (tedy asi 1300 Kč).